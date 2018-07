Julie Payette célèbre les valeurs canadiennes... et le soccer

La gouverneure générale du Canada, l'ancienne astronaute Julie Payette, y est allée d'analogies liées au soccer pour célébrer la fête du Canada, dimanche.

Mme Payette a tenu notamment à souligner la tenue future, en 2026, de la Coupe du Monde de soccer en Amérique du Nord, alors que plusieurs des 80 matchs qui seront disputés le seront dans une ou des villes canadiennes.

«Ce sera une occasion historique, une chance pour notre pays de démontrer que les valeurs du soccer, les valeurs du sport en général, sont aussi des valeurs canadiennes, a soutenu Mme Payette dans son discours, diffusé sur YouTube. Travail d'équipe, persévérance, franc-jeu, excellence.»

La gouverneure générale a par ailleurs souligné «la meilleure performance de tous les temps» des athlètes canadiens à des Jeux olympiques d'hiver, lors de ceux de PyeongChang, l'hiver dernier. Elle a aussi tenu à saluer les militaires, les autochtones et les jeunes canadiens.

«Nous sommes privilégiés de vivre au Canada; un pays où tout est possible et où on peut oser rêver, a indiqué Mme Payette. Mais, nous ne devons pas oublier de rester fidèles à nos valeurs. Restons ouverts, bienveillants et engagés.»