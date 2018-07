Le Titanic et Céline parodiés à New York

Un spectacle parodie du film Titanic entièrement composé de chansons de Céline Dion atterrira à New York en août. Alerte au divulgâcheur : dans cette comédie musicale déjantée, la diva québécoise réussit à sauver le célèbre paquebot du naufrage !

Présenté à guichets fermés à Los Angeles l’an dernier, Titanique : In Concert raconte l’histoire d’amour tragique de Jack et Rose... à travers les yeux de Céline Dion, qui assure la narration en plus de participer activement au récit.

En entrevue au Journal, la coauteure du spectacle, Marla Mindelle, qui campe également la chanteuse sur scène, insiste : le but n’est pas de rire de Céline Dion, mais plutôt de célébrer son œuvre.

« Ce n’est pas une imitation méchante ou dénigrante, précise la comédienne, jointe au téléphone à Sydney, en Australie. Au contraire. J’ai toujours été une immense fan de Céline. Ça paraît dans mon interprétation. On sent que je l’aime au plus profond de mon cœur. »

« On ne rit pas non plus d’une tragédie, ajoute-t-elle. C’est une parodie du film de James Cameron. »

Prendre une chance...

Le concept de Titanique a pris forme en 2016, à l’occasion d’une conversation arrosée entre amis. L’idée a fait son chemin au cours des mois suivants et, petit à petit, un spectacle s’est construit, avec l’aide de Constantine Rousoli et de Tye Blue aux textes.

Aux dires de Marla Mindelle, les grands succès de Céline Dion s’arriment parfaitement au récit. Ainsi, en lever de rideau, la diva ressasse ses souvenirs en entonnant It’s All Coming Back to Me Now. Quand vient le temps de monter à bord du malheureux bateau, elle accueille les passagers avec Taking Chances, une pièce dans laquelle elle demande : What do you say to taking chances? (Que diriez-vous de prendre des risques ?)

Plus tard, pour convaincre Rose d’avouer son amour à Jack, elle ressortira Tell Him. Quant au capitaine du paquebot, il reprendra I Drove All Night. That’s The Way it Is, I Surender, All By Myself et My Heart Will Go On (bien entendu !) figurent aussi au programme.

« Les chansons de Céline sont toutes très difficiles à chanter, indique Marla Mindelle. Elle a l’une des meilleures voix au monde. C’est un honneur de pouvoir jouer son rôle, mais c’est beaucoup de travail. Parce qu’en plus de devoir atteindre certaines notes impossibles, il faut maîtriser sa gestuelle. Et Céline est très expressive. Elle ressent les choses à 1000 % ! »

Objectif : résidence

Titanique sera présenté au Green Room 42, une petite salle de 132 places au cœur du quartier des théâtres dans Manhattan. Trois représentations sont prévues, les 25, 26 et 27 août. Marla Mindelle souhaite maintenant convaincre une salle de donner le spectacle en permanence.

L’humoriste espère également qu’un jour Céline Dion assistera au spectacle. « Je crois sincèrement qu’elle passerait une belle soirée. Elle semble avoir un bon sens de l’humour. Elle n’est pas du type à s’offusquer pour ces choses ».