Les îlots de chaleur décuplent les effets des canicules

Nature Québec lancera cette semaine une campagne de sensibilisation sur l'importance de s'attaquer aux îlots de chaleur dans les villes de la province, surtout que ceux-ci peuvent décupler les effets des canicules, d'après l'organisme.

«Lors d’épisodes de forte chaleur, les impacts sur la qualité de vie et la santé des populations vulnérables comme les enfants et les personnes âgées y sont décuplés, a soutenu dans un communiqué Cyril Frazao, coordonnateur du programme Milieux de vie en santé de Nature Québec. Malheureusement, dans les pays nordiques, nous sommes moins conscientisés à ce problème, mais il faudra s’adapter à la nouvelle réalité climatique.»

Les îlots de chaleur apparaissent lorsque des quartiers disposent de peu d'espaces verts. La température y est alors jusqu'à 10 degrés plus élevée que dans les quartiers ou la végétation est plus présente.

Pour empirer les choses, une étude publiée dans la revue scientifique «Nature Climate Change» prétend que la température moyenne en milieu urbain augmentera de 7 à 8 degrés d'ici 2100, tant en raison des changements climatiques que des îlots de chaleur, ce qui aura des impacts sur la santé publique, selon Nature Québec.

«La chaleur et la pollution en milieu urbain sont un cocktail explosif, puisque la température accroît la toxicité de certains polluants, a indiqué le cardiologue François Reeves, associé au programme Milieux de vie en santé. En 2003, on a enregistré 70 000 décès lors d’une canicule et d’un smog en Europe.»

Pour Nature Québec, la solution aux îlots de chaleur est de reverdir les villes en créant des zones végétalisées et ombragées dans les quartiers centraux des villes. Ces espaces peuvent être notamment des parcs et des ruelles vertes.

Dans le cadre de sa campagne, l'organisme diffusera de l'information sur ce type d'espace, notamment où les trouver.