Les violents orages font des dégâts dans le sud du Québec

Les violents orages qui ont fait rage dans plusieurs régions du Québec, dans la nuit de samedi à dimanche, ont causé plusieurs dégâts.

En raison des vents violents, plusieurs branches d'arbre ont été cassées, notamment à Beauharnois, en Montérégie. Le Parc Sauvé a particulièrement fait les frais du déchaînement des éléments.

La foudre a par ailleurs causé un incendie dans une maison de la rue Viateur-Cardinal. L'incendie n'a pas fait de blessé, mais la résidente des lieux, une femme âgée de plus de 90 ans, selon les voisins, a été transportée à l'hôpital par mesure préventive.

Environnement Canada avait émis des alertes d'orages violents pour l'Estrie, Sainte-Hyacinthe et la vallée du Richelieu, ainsi que pour Vaudreuil-Soulanges et Huntingdon, en Montérégie, pour la nuit de samedi à dimanche.

Des veilles d'orages violents étaient également en vigueur pour tout le sud du Québec.

La météo a par ailleurs été à l'origine de plusieurs pannes de courant en Montérégie. Vers minuit, plus de 1200 clients étaient privés d'électricité, en particulier dans le secteur de Vaudreuil-Soulanges et à Beauharnois, selon la société d'État. Vers 5 h du matin, dimanche, plus de 1100 foyers étaient toujours plongés dans le noir.