Montréal vit une de ses plus longues canicules

Les Montréalais s’apprêtent à traverser l'une des plus longues canicules de l’histoire de la ville qui persistera au cours des prochains jours.

«La canicule qu’on vit en ce moment et qui continuera dans les prochains jours, c’est un événement peu commun. Depuis vendredi qu’on dépasse le 30 degrés à Montréal et ça va être le cas jusqu’à jeudi», a expliqué Jean-Philippe Bégin, météorologue chez Environnement Canada.

M. Bégin affirme qu’un front froid devrait balayer Montréal à partir de vendredi, mais qu’il est possible que le thermomètre continue d'afficher plus de 30 degrés Celsius en avant-midi.

«S’il fait plus de 30 degrés ce vendredi, ça va faire sept jours consécutifs qu’on va atteindre cette température dans la métropole. On n’a pas vu ça depuis 45 ans. Ce genre d’événement, c’est arrivé quatre fois seulement au cours des 110 dernières années. Pas de record pour l’instant donc, mais on vit un moment peu commun», a souligné le météorologue.

À Montréal, le mercure dépassait allègrement les 30 °C un peu partout en ville. À l'aide d'un thermomètre, le «24 heures» a pu constater que la température atteignait les 32,9 °C dans le métro, tandis qu'elle frôlait les 34 °C dans les autobus de la Société de transport de Montréal. Il a même été possible de mesurer un mercure de 34,5 °C en plein centre-ville, près de la station de métro McGill

Seule exception, le Village gai affichait une température plus clémente de 28,1 °C.

Cinq personnes affectées

Urgences-santé a confirmé au 24 Heures» que ses ambulanciers ont été plus occupés qu’à l’habitude au cours de la longue fin de semaine de la fête du Canada.

«On n’a rien de majeur à signaler, mais on a reçu plus d’appels durant cette fin de semaine, comparativement aux autres week-ends», a indiqué Stephan Gascon, chef aux opérations chez Urgences-santé.

M. Gascon a aussi mentionné que cinq cas présents dans la base de données d'Urgences-Santé avaient été directement provoqués par la canicule ce dimanche depuis minuit. Par contre, aucune blessure liée aux déménagements n’avait été signalée à Urgences-Santé.

Mesures préventives

À la lumière d’un premier avertissement de chaleur de l’été, la Direction de la santé publique (DSP) de Montréal a émis quelques conseils pour éviter des problèmes de santé liés à la canicule.

«Les mesures les plus efficaces pour se protéger des effets néfastes de la chaleur sur la santé sont de passer quelques heures par jour dans un endroit frais, idéalement climatisé, de boire beaucoup d'eau, sans attendre d'avoir soif et de réduire les efforts physiques», a averti la Dre Mylène Drouin, directrice régionale de santé publique.

En cas de symptômes, la DSP vous invite à communiquer avec Info-Santé en composant le 8-1-1 ou à consulter un professionnel de la santé. En cas d'urgence, appelez le 9-1-1.

Températures enregistrées à Montréal ce dimanche:

- Camion avec portes fermées : 42,2 °C

- Autobus de la Société de transport de Montréal (STM) : 33,8°C

- Voitures du métro de Montréal : 32,9 °C

- Piscine extérieure Sir-Wilfrid-Laurier : 33,3 °C

- Le Village gai : 28,1 °C

- Centre-ville de Montréal, près de la station de métro McGill : 34,5°C

- Les Jardins Gamelin : 31,7 °C