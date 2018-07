Première victoire historique pour la gauche au Mexique

Le candidat Andrés Manuel Lopez Obrador a obtenu dimanche une large victoire lors de l'élection présidentielle au Mexique, selon les sondages de sortie des urnes, offrant une première victoire historique à la gauche dans ce pays.

Trois instituts de sondage place l'ancien maire de Mexico en tête avec plus de 40% des voix, et le quotidien El Financiero le crédite de 49% des suffrages contre 27% pour le jeune conservateur Ricardo Anaya, et 18% pour Jose Antonio Meade, du Parti révolutionnaire institutionnel (PRI), qui arrive en troisième position.

Plus de détails à venir...