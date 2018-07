Un braqueur récidiviste s'évade par hélicoptère d'une prison française

Un braqueur récidiviste s'est évadé dimanche matin par hélicoptère de la prison de la région parisienne où il était incarcéré, lors d'une opération «de quelques minutes» qui n'a fait ni blessé ni otage, a-t-on appris auprès de l'administration pénitentiaire.

Redoine Faïd était incarcéré à la maison centrale de Réau (région parisienne). Lors de son évasion, il a bénéficié de l'aide d'hommes «lourdement armés», a-t-on précisé de source proche de l'enquête. Redoine Faïd s'était déjà évadé de la prison de Lille-Séquedin (nord de la France) en 2013.

De source proche du dossier, on précise que l'évasion s'est faite «par hélicoptère, avec trois complices». «L'hélicoptère a été retrouvé» à Gonesse, à une soixantaine de kilomètres de la prison, et «un dispositif de recherche a été activé dans toute l'île de France», a-t-on ajouté. Selon une source policière, l'hélicoptère serait parti du Bourget, au nord de Paris.

La police judiciaire a été saisie et «tous les moyens sont mobilisés pour localiser le fugitif», indique une source au ministère français de l'Intérieur. Les unités territoriales de la police et de la gendarmerie «ont été immédiatement alertées» et «des dispositifs coordonnés de contrôle et d'interception sont mis en place, qui tiennent compte de la dangerosité du fugitif et de ses possibles complices».

Redoine Faïd, 46 ans, avait été condamné en appel en avril à 25 ans de réclusion pour un braquage raté en région parisienne qui avait coûté la vie en 2010 à une policière municipale, Aurélie Fouquet.

Il avait été condamné deux fois aux assises en 2017: à 10 ans de réclusion pour son évasion de la prison de Lille-Séquedin en 2013, et à 18 ans de prison pour l'attaque d'un fourgon blindé dans le nord de la France en 2011.