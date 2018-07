Beyoncé coincée sur une scène volante après un problème technique

Beyoncé se produisait en haut d’une scène mobile dans le cadre de son «On the Run II Tour» au stade national de Varsovie quand la plateforme est tombée en panne, la laissant coincée.

Une vidéo prise par un admirateur au moment où elle s’est arrêtée montre son mari Jay-Z en train d’encourager les fans à «faire du bruit» pour la «reine la plus incroyable» tandis que les techniciens hissaient une échelle contre la scène afin qu’elle puisse descendre.

La chanteuse semblait en difficulté avec le haut de l’échelle et après avoir mis sa jambe par-dessus, elle a décidé de faire marche arrière et semblait s'entretenir avec trois techniciens sur la scène flottante. On peut aussi entendre l’un de ses admirateurs crier : «Tu peux le faire!»

La vedette, vêtue d’un ensemble noir et de cuissardes, s’est ensuite relevée avant de faire une danse improvisée pour la foule, et de leur envoyer un baiser. L’échelle a ensuite été allongée et la chanteuse est descendue avec l’aide d’un homme sur l’échelle.

À côté de la vidéo, le fan a commenté : «La scène flottante de Beyoncé s’est cassée à la fin du concert à Varsovie et elle a dû descendre à l’échelle. Elle a aussi fait une petite danse adorable!»

Le couple a lancé sa tournée «On the Run II» début juin à Cardiff, au Pays de Galles. Leur prochaine prestation aura lieu à Cologne, en Allemagne, ce mardi.