Déménagement: deux fois plus de ménages en difficulté que l'an dernier

Plus d'une centaine de ménages ont eu de la difficulté à se trouver un toit à prix abordable à l'approche du 1er juillet, a indiqué le Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) lundi.

Selon l'organisme, 123 ménages ont appelé à l'aide parce qu'ils craignaient de ne pas être en mesure de se trouver un appartement à temps pour le 1er juillet.

Du nombre, 74 ménages se trouvaient dans la métropole, où le taux d'inoccupation a chuté sous la barre des 3%. «Il y a eu cette année deux fois plus de ménages en difficulté [à Montréal] que l’an dernier autour de la période des déménagements», a affirmé Marie-José Corriveau, coordonnatrice du FRAPRU, par communiqué.

Pas moins de 35 ménages de Québec et 14 de Sherbrooke ont aussi craint de se retrouver à la rue.

«Le principal problème rencontré est la cherté des logements. Les loyers des logements mis en location sont généralement plus chers que la moyenne du marché», a fait valoir Véronique Laflamme, porte-parole du FRAPRU.

Actuellement, un locataire peut s'attendre à débourser, en moyenne, 777 $ par mois à Montréal et 798 $ par mois à Québec pour obtenir un logement, selon la Société canadienne d’hypothèques et de logement. Un montant trop élevé pour les gens à petits revenus, incluant les travailleurs à temps plein au salaire minimum, a déploré le FRAPRU

Le FRAPRU réclame des investissements massifs en logements sociaux pour tenter de remédier à la situation. «Si on maintient le cap sur 3000 nouveaux logements sociaux par année au Québec, ça va prendre plus de 80 ans pour régler les besoins actuels les plus criants», a dénoncé Mme Laflamme.

L'organisme espère maintenant que les partis politiques tiendront compte de leurs revendications à l'aube des élections provinciales.