DuProprio vendu pour 51 millions $

Dans son effort de consolidation de ses activités, le groupe Pages Jaunes a décidé de se départir de sa filiale ComFree/DuProprio (CFDP), son réseau de ventes immobilières assistées.

ComFree/DuProprio sera ainsi cédée pour 51 millions $ payables en espèces au groupe britannique Purplebricks.

«Alors que nous continuons de simplifier et de recentrer nos activités, nous croyons que la cession de CFDP est une autre étape très positive pour les Pages Jaunes et nos parties prenantes», a expliqué lundi dans un communiqué le président et chef de la direction de Pages Jaunes, David A. Eckert. Il a ajouté que «selon les modalités de nos billets garantis de premier rang, le produit en espèces sera inclus dans le prochain billet prévu de paiement de remboursement, le 30 novembre 2018».

La transaction devrait être complétée le ou vers le 6 juillet et est assujettie aux conditions habituelles.

ComFree est active au Canada anglais, notamment en Colombie-Britannique, en Alberta, en Manitoba, en Saskatchewan et en Ontario, alors que DuProprio offre ses services au Québec.

Purplebricks Group, une entreprise établie au Royaume-Uni est aussi active dans le marché immobilier, se définissant comme une «agence immobilière hybride offrant une nouvelle façon d’acheter, de vendre ou de louer des propriétés».