Octogénaires retrouvés au Nouveau-Brunswick : «On s’attendait au pire»

La fille du couple d’octogénaires de la Beauce qui a été retrouvé à plus de 800 km de leur domicile au Nouveau-Brunswick l’admet sans détour : elle s’attendait au pire pour ses parents.

Les 36 dernières heures ont été «insupportables», a affirmé Sylvie Rodrigue en entrevue à TVA Nouvelles, lundi, alors qu’elle était en route vers la province maritime pour retrouver ses parents.

C’est dimanche soir vers 23 h que Mme Rodrigue a reçu l’appel des policiers qui lui ont appris la bonne nouvelle, ses parents venaient d’être retrouvés sains et saufs à Rockport, au Nouveau-Brunswick, à près de 850 kilomètres de leur domicile de Saint-Gédéon.

«Quand ils m’ont dit où ils les avaient retrouvés, je me suis dit “Ah non! Comment ça, si loin?” On se pose encore la question», a-t-elle indiqué.

Le pire scénario envisagé

Vu le temps qui passait et les nouvelles qui n’arrivaient pas, Mme Rodrigue et la famille ont immanquablement envisagé les pires scénarios pour le couple.

«Plus les heures passaient, plus on sentait l’étau qui se refermait. On se demandait s’il avait eu un malaise cardiaque, s’ils s’étaient perdus dans le bois, s’ils avaient fait de l’aquaplanage... il n’y a rien qu’on n’a pas envisagé», affirme la dame.

Sans compter que les octogénaires, qui sont âgés de 81 et 83 ans, ne sont plus en parfaite possession de leurs moyens.

«On se disait, si lui a perdu la carte ou s’il est blessé, est-ce qu’elle sera en mesure de sortir elle-même du véhicule? On s’est tellement posé de questions.»

Retrouvés en bonne santé

Ce sont deux conducteurs de véhicules tout-terrain qui ont aperçu le couple disparu et qui ont alerté les autorités après avoir constaté des signes de confusion chez les disparus. Selon ce que les enquêteurs ont mentionné à Mme Rodrigue, le couple a été retrouvé dans la fourgonnette qui avait servi à leurs déplacements, à l’écart des routes principales dans un chemin en gravier.

«Les enquêteurs m’ont dit que nous avons été chanceux que quelqu’un les trouve parce que ce n’est vraiment pas un chemin achalandé. Je remercie tellement ces gens et tous les policiers.»