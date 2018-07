Poursuite policière digne d'un film à Lévis

L’autoroute 20 à Lévis a été le théâtre d’une poursuite policière digne d’un film dimanche soir au terme de laquelle trois individus ont été arrêtés en lien avec un vol qualifié. Les suspects ont endommagé au moins neuf véhicules dans leur course folle.

L’incident a débuté vers 21 h dans une station-service de l’avenue Taniata, dans le secteur de Saint-Romuald. L’un des suspects aurait fait irruption dans une station-service et menacé le commis avec une machette afin d’obtenir le contenu du tiroir-caisse. Il était cagoulé. Il a ensuite quitté les lieux avec son butin à bord d’un véhicule.

Les policiers n’ont pas tardé à prendre en chasse le véhicule suspect qu’ils ont rapidement localisé grâce à la description fournie par des témoins. Quand ils ont retrouvé les suspects sur l’autoroute 20 en direct ouest, à la hauteur de Saint-Nicolas, ceux-ci ont refusé de s’immobiliser.

Le véhicule suspect a heurté plusieurs voitures à la hauteur du km 285, avant de faire demi-tour pour repartir en direction est, toujours sur l’autoroute 20.

Une auto-patrouille a alors ralenti la circulation dans cette direction, ce qui a eu pour effet de créer un bouchon de circulation.

«C’est une manoeuvre volontaire. S’il y a collision, ce ne sera pas une collision à haute vitesse, et, oui, ça a l’effet de ralentir [la circulation] et de créer un bouchon, donc il n’y a plus de possibilité d’échappatoire», a expliqué Patrick Martel, du Service de police de la Ville de Lévis.

Refusant de se rendre, les suspects ont endommagé neuf autres véhicules en tentant de se frayer un chemin. À court d’options, ils ont ensuite pris la fuite à pied.

L’un d’eux a même tenté de prendre par la force le véhicule d’un citoyen, mais a échoué grâce à l’intervention d’un automobiliste et des policiers, qui l’ont arrêté sur-le-champ.

Les deux autres personnes ont été arrêtées quelques minutes plus tard.

Les trois individus, deux hommes de 21 et de 25 ans, et une adolescente de 16 ans, sont des résidents de la province de l’Ontario. Leur véhicule qui a servi à perpétrer l’infraction avait d’ailleurs été rapporté volé dans cette province.

Ils devraient comparaître au palais de justice de Québec et pourraient faire face à plusieurs chefs d’accusation, dont vol qualifié et conduite dangereuse.