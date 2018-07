Roseanne Barr a reçu plusieurs offres après l’annulation de sa série

Roseanne Barr aurait déjà l’opportunité de revenir à la télévision même si son émission a été déprogrammée après un dérapage raciste de sa part.

La suite de la sitcom de l’actrice a été annulée par ABC en mai à la suite d’une publication Twitter de cette dernière. Elle y a attaquait Valerie Jarrett, une conseillère de Barack Obama décrite comme le résultat d’un mariage entre «la communauté musulmane» et «La planète des singes».

Pour autant, il semblerait que Roseanne Barr ne soit pas restée en disgrâce bien longtemps puisqu’elle dit avoir reçu de nombreuses offres pour revenir à la télévision. «On m’a déjà proposé beaucoup de choses et j’ai presque déjà accepté une très bonne offre pour retourner à la télé et je devrais le faire, a-t-elle déclaré. Mais on verra.»

Pour faire face à ce retournement de situation, ABC a décidé de proposer une série dérivée intitulée «The Conners» où n’apparaitra pas le personnage de Roseanne Barr. L’action se concentrera sur les autres membres de la distribution, incluant John Goodman, Laurie Metcalf et Sara Gilbert.

Néanmoins, l’actrice n’est pas rancunière et a dit ne pas vouloir réclamer d’argent en réparation parce qu’elle ne veut pas porter atteinte à «la nouvelle série», sa distribution et son équipe.