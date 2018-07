Trudeau réagit à une ancienne accusation de conduite inappropriée

Le premier ministre canadien Justin Trudeau a réagi pour la première fois à une accusation d'inconduite sexuelle vieille de 18 ans, en affirmant n'avoir aucun souvenir d'un incident de cette nature.

M. Trudeau, qui se dit résolument «féministe», était interrogé sur une allégation selon laquelle il se serait comporté de manière inappropriée avec une journaliste lors d'un festival de musique à Creston, en Colombie-Britannique, en 2000.

«Je me souviens bien de cette journée à Creston (...). J'ai passé une bonne journée ce jour-là. Je n'ai aucun souvenir de la moindre interaction négative», a-t-il déclaré à la presse, en réponse à une question à ce sujet lors d'un passage à Regina (Saskatchewan) à l'occasion de la fête nationale du Canada dimanche.

Peu après cette journée en 2000, un article non signé dans un journal avait accusé M. Trudeau, qui avait alors 28 ans et aucune responsabilité politique, d'avoir «peloté» une journaliste. L'article ne nommait pas la journaliste et ne donnait pas d'autres détails sur le ou les gestes reprochés à M. Trudeau.

Le texte, paru dans le Creston Valley Advance, affirmait aussi que M. Trudeau s'était excusé en disant qu'il se serait montré plus prudent s'il avait su que la journaliste travaillait pour un quotidien national.

L'allégation a récemment refait surface et c'est la première fois que le premier ministre la commente publiquement.

M. Trudeau dit souvent qu'il est «féministe». À son arrivée au pouvoir, il avait formé un gouvernement comptant autant de femmes que d'hommes et a adopté une politique de tolérance zéro concernant les agressions sexuelles au sein de son parti ou de son gouvernement.