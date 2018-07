Une nouvelle image au coût de 230 000$ qui passe mal

La Ville de Sainte-Agathe-des-Monts a payé près de 230 000 $ pour changer son image l’an dernier, une dépense beaucoup plus élevée que dans d’autres municipalités comparables.

«Je ne vois pas ce que ce logo apporte à la Ville ou à ses citoyens, qui ont payé pour ça», dénonce Jean-François Blondin, candidat malheureux aux dernières élections municipales.

Nouveau logo, nouveau slogan, nouveau site internet, vidéos promotionnelles, publicité, la municipalité des Laurentides de 10 000 habitants a sorti l’artillerie lourde pour changer son image. Même les vêtements des employés de la ville, le matériel de bureau et les véhicules municipaux ont été modifiés.

Selon les factures obtenues à la suite d’une demande d’accès à l’information, Sainte-Agathe a dépensé 229 000 $ entre mai 2016 et janvier 2018. La Ville a notamment fait affaire avec le Centre de services partagés du Québec (CSPQ), qui a octroyé 180 000 $ de contrats à la firme de communication Brad.

«Cette compagnie a l’air d’être connue et le logo est dans les tendances, mais 200 000 $ pour ça, c’est beaucoup», réagit le citoyen Yannick Briand. D’autres Agathois plus critiques envers cette dépense n’ont pas voulu témoigner publiquement par crainte de représailles de la Ville.

Pour le chargé de cours en affaires municipales à l’UQAM, Florent Michelot, il s’agit carrément d’une «dépense frivole».

Moins de 1 % du budget

«Ça représente moins de 1 % du budget de la ville, mais je suis perplexe sur la justification d’une telle utilisation de l’argent public», dit-il.

Sans se prononcer sur la légitimité de la dépense, le spécialiste en relation publique Bernard Motulsky estime qu’il faudra mesurer les retombées pour la ville.

«C’est un coût important pour une petite municipalité», admet-il néanmoins.

L’agence Brad, rachetée en avril par Ogilvy, défend les coûts facturés.

«Notre travail, c’est plus qu’un logo. Il y a des consultations, des recherches pour parvenir à un bon résultat», explique Dany Renauld, président d’Ogilvy Montréal.

À titre de comparaison, le montant dépensé par Sainte-Agathe est quatre fois plus élevé que celui payé par Magog qui a changé son logo et son slogan en 2012, ainsi que son site web en 2016.

«Notre nouveau slogan ne nous a rien coûté puisqu’il a été trouvé par un citoyen lors d’une consultation», donne en exemple Claudia Fortin, responsable des communications de la ville de 25 000 habitants.

Pas de consultation

Une stratégie qui n’a pas été retenue à Sainte-Agathe.

«On ne voulait pas se casser la boîte, alors on a pris une firme de professionnels», indique le maire Denis Chalifoux, qui avoue ne pas avoir regardé ce qui s’était fait ailleurs.

M. Chalifoux se dit très satisfait du résultat et souligne que le logo a été cité en référence par le blogue américain spécialisé The Next Web.

Une reconnaissance qui ne semble pas du goût de plusieurs citoyens. «On dirait un dessin d’un enfant de 4 ans!» lâche Jean-François Blondin.

Le détail des coûts

Création du logo : 25 000 $

Déploiement de la nouvelle image : 43 000 $

Refonte du site web : 83 000 $

Stratégie sur les médias sociaux : 13 500 $

Commission prise par le CSPQ : 15 500 $

Dépenses multiples (enveloppes, drapeaux, etc.) : 49 000 $

Total : 229 000 $

Les coûts dans les autres villes

Belœil (20 000 habitants) : Nouvelle image de marque et nouveau site web en 2017 : 46 000 $

Magog (25 000 habitants) : Changement d’image de marque et nouveau site web entre 2012 et 2016 : 60 000 $

Thetford Mines (28 000 habitants) : Nouveaux logo et slogan en 2018 : 33 500 $

Une information toute simple à obtenir

Le Journal a mis cinq mois pour obtenir les factures de la Ville de Sainte-Agathe pour la refonte de son image.

Notre première demande remonte à septembre 2017 et a été formulée par téléphone au porte-parole de la Ville, Alain Paquette. Celui-ci nous a par la suite dirigés vers une demande d’accès à l’information, qui a été envoyée par courriel le 5 octobre.

Les organismes publics, comme les villes, ont légalement 20 jours pour répondre à ces demandes qui peuvent être faites par n’importe quel citoyen. Passé ce délai, il est possible d’adresser un recours à la Commission d’accès à l’information.

Le service du greffe de Sainte-Agathe n’a pas été en mesure de fournir l’information demandée dans le délai prévu.

Le Journal a relancé le service du greffe deux fois, en décembre et janvier.

Excuses

Finalement, après un courriel envoyé le 20 février, nous avons menacé de nous adresser à la Commission d’accès à l’information. Trois jours plus tard, le greffe envoyait une réponse demandant un chèque pour couvrir les frais de copie des documents qui nous ont été transmis par courriel le 6 mars.

Dans sa réponse, le greffe s’excusait et tentait de se justifier. « Le retard [...] s’explique notamment par la période électorale qui avait cours, dont les responsabilités des élections revenaient à [la directrice du service du greffe], les vacances du personnel [...] le nombre de demandes reçues antérieurement à la vôtre et leur traitement ainsi que les ressources limitées dont nous disposons ».

Le greffe de Sainte-Agathe a également assuré que « des efforts sont faits en vue d’atteindre une adéquation entre les obligations et les devoirs dévolus aux responsables de l’accès à l’information et les ressources mises à notre disposition ».