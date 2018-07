24 morts dans le naufrage d’un traversier en Indonésie

AFP

Cette photo prise et publiée le 3 juillet 2018 par l'agence indonésienne Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) montre que des passagers flottant dans la mer attendent leur secours alors qu'un ferry a coulé au large des côtes de l'île de Selayar, dans la province de Sulawesi. Six personnes sont mortes le 3 juillet après le naufrage d'un ferry au large des côtes indonésiennes, alors que les secouristes ont sauvé plus de 130 autres passagers à bord du navire, selon des responsables. L'accident mortel survient alors que l'Indonésie a officiellement annulé la recherche de quelque 164 personnes encore portées disparues après qu'un autre ferry a sombré sur un lac à Sumatra il y a deux semaines.