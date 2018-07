Croissance notable des immigrants dans le marché de l’emploi

Près de 250 000 emplois au Québec ont été pourvus par des personnes immigrantes entre 2006 et 2017, indique l'Institut de la statistique du Québec (ISQ), dans un rapport publié mardi.

Ainsi sur cette décennie, c’est un peu plus de la moitié des 480 000 créations nettes d’emploi qui ont été comblées par les immigrants dans le marché québécois du travail. De plus, la part des immigrants dans l'emploi est passée de 10,9% en 2006 à 15,6% en 2017.

«L’apport de la population immigrante au marché du travail québécois est appelé à devenir de plus en plus important, car celle-ci est majoritairement composée de personnes en âge de travailler», peut-on lire dans le «Regard sur l'apport grandissant de la population immigrante au marché du travail québécois publié» de l'Institut de la statistique du Québec.

L’auteur Marc-André Demers note que la croissance de la population active immigrante dans la province est d’ailleurs plus rapide que celle des personnes nées au Canada au cours de la décennie.

Selon l’ISQ, la population de personnes immigrantes de 15 ans et plus au Québec en 2017 s’élevait à 1,06 million, soit 15% de la population de 15 ans et plus. En remontant jusqu’en 2006, on estime l’augmentation annuelle d’emploi à près 25 000 emplois en moyenne chez les immigrants, exception faite de 2009, année de récession.

En détail, l’Institut constate que croissance de l'emploi se partage entre les hommes (+124 100) et les femmes (+ 126 100) et profite surtout aux 25-54 ans. Cette tranche représente près de 75% de la croissance de l’emploi des immigrants (+187 300).

Autre constat notable: «la croissance de l’emploi de 2006 à 2017 se concentre surtout chez les immigrants ayant les durées de résidence les plus longues (plus de 10 ans)», mentionne-t-on.

À contrario, les immigrants très récents (moins de cinq ans) semblent éprouver de la difficulté sur le marché du travail. Il est à noter que la majorité des immigrants (environ 80%) vivent au Canada depuis cinq ans ou plus.

En revanche, chez les travailleurs immigrants qui ont un diplôme universitaire, on observe une croissance notable de l’emploi, tout comme chez ceux qui ont étudié au pays.

Depuis 2006, la plus forte croissance de l’emploi chez les immigrants est enregistrée dans l’industrie des soins de santé et de l’assistance sociale. «Toutefois, c’est dans l’industrie du transport et de l’entreposage que les immigrants augmentent le plus leur présence relative (10% en 2006 à 23% en 2017).»

L’ISQ constate aussi que les immigrants sont moins nombreux dans la construction, les autres industries du secteur des biens, le commerce, les services d’enseignement, de l’information, de la culture et des loisirs ainsi que les administrations publiques.