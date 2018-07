Des passagers vomissent et d'autres s'évanouissent dans un avion sans air climatisé

Les passagers d’un avion dont le vol avait été retardé à l'aéroport de Zante en Grèce ont vécu plusieurs heures difficiles à bord de l'appareil qui n'avait pas d'air climatisé.

La compagnie aérienne Thomas Cook a reçu de nombreuses plaintes après que les 214 passagers eurent été laissés dans l'appareil pendant trois heures, rapporte The Express. Les conditions étaient tellement extrêmes que certains ont vomi et d'autres ont perdu connaissance.

«Un délai ne dérange jamais personne, des choses arrivent, mais garder des gens dans une boîte de conserve par 40 degrés pour que des personnes s'évanouissent ou vomissent c'est aller trop loin, vous ne trouvez pas», a écrit Kerry Shippey sur Twitter.

Le vol MH1805 devait partir de Zante le 1er juillet à 14h. Le départ a été retardé une première fois le temps de refaire le plein de carburant.

Toutefois, lorsque des passagers demandaient à l'équipage quand le décollage aurait lieu, on leur répondant dans quelques minutes. Le vol a finalement été annulé en raison de problèmes techniques.

«Nous avons tenté de régler le problème pour que les clients puissent partir le plus rapidement possible, mais nous reconnaissons que nous aurions dû les faire descendre plus rapidement», a expliqué Thomas Cook.

Le vol est finalement parti de Zante à 9h mercredi matin. Les passagers ont tous reçu une lettre d'excuses avec des explications sur les compensations auxquelles ils ont droit.