Deux décès seraient liés à la chaleur en Estrie

Deux personnes auraient perdu la vie en raison des températures particulièrement élevées qu’a connues l’Estrie au cours des derniers jours.

C’est la conclusion à laquelle est arrivé un coroner à la suite de ces décès.

La canicule aurait également forcé au moins six personnes à se présenter dans les urgences pour être traitées.

Pour éviter des décès supplémentaires, le personnel de la santé assure des suivis plus rapprochés auprès des clientèles plus vulnérables.

Les personnes âgées, les enfants dans les CPE, les jeunes dans les camps de jour et les gens qui doivent travailler à l’extérieur sont surveillés de près.

La CNESST considère qu’il faut cinq jours à un travailleur pour être partiellement acclimaté aux températures élevées à l’extérieur.

Si plusieurs personnes vont souffrir d’un épuisement par la chaleur, le coup de chaleur, lui, peut s’avérer mortel.

«La plupart du temps, on parle d’un épuisement par la chaleur qui va se manifester par une température élevée du corps, sudation abondance et une fatigue. Pour les enfants, on va même voir nausées, vomissements, maux de tête», a expliqué la Dre Mélissa Généreux, directrice de santé publique au CIUSSS de l’Estrie-CHUS.

«Alors que pour un coup de chaleur, on est dans la confusion, perte de conscience, température très élevée, et là c’est définitivement une urgence médicale», a-t-elle précisé.