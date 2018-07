Entretien déficient des véhicules et des équipements de la Ville de Saguenay

L'entretien des véhicules motorisés et des équipements est réellement déficient à la Ville de Saguenay. C’est ce qu’a constaté le vérificateur général François Gagnon dans son rapport annuel, qu’il a déposé mardi après-midi.

Par exemple, 47% des entretiens annuels et semi-annuels programmés ne sont pas réalisés ou sont reportés.

À l’atelier de Jonquière, le vérificateur général a observé une période de 116 jours avant que le travail soit fait sur certains véhicules. Parfois, de l’équipement n’est pas prêt à répondre aux tempêtes de neige et le graissage quotidien est négligé.

François Gagnon attribue ces problèmes à un manque de leadership.

La Ville de Saguenay compte plus de 1400 équipements, d’une valeur de plus de 72 millions $ avec un budget annuel d’entretien de 7,4 millions $.

Mauvaise gouvernance

Dans un rapport spécial sur trois organismes financés par la Ville, soit Promotion Saguenay, Diffusion Saguenay et la Société de gestion de la zone portuaire, François Gagnon ne souligne aucune irrégularité importante, mais des lacunes dans les contrôles mis en place.

Dans le cas de Promotion Saguenay, M. Gagnon a affirmé que le comité exécutif de Saguenay avait délégué tous les pouvoirs à son PDG en 2015. «C’est légitime, a dit M. Gagnon, mais ce n’est pas une bonne gouvernance.»

Il n’a retracé aucune résolution du conseil d’administration de Promotion Saguenay approuvant les rapports de dépenses du président-directeur-général et les dépenses effectuées avec sa carte de crédit corporative.

Des rapports de dépenses tardifs

François Gagnon a ajouté que la vice-présidence exécutive (VPE) a produit ses comptes de dépenses et les rapports de dépenses de sa carte de crédit corporative de 2015, 2016 et 2017, en octobre et novembre 2017. Aussi, les rapports de dépenses et de la carte de crédit corporative de 2015, 2016 et 2017 de la VPE n’ont fait l’objet d’aucune approbation.

Un autre rapport est attendu, soit celui des vérificateurs du ministère des Affaires municipales qui se sont penchés sur la gouvernance au sein des trois mêmes organismes. Il n’y a aucune indication sur la date de production de leur rapport.