La Bolivie va construire un musée au fond du lac Titicaca

Le gouvernement bolivien va construire un musée subaquatique au fond du lac Titicaca pour 10 millions de dollars, après la découverte de milliers de pièces archéologiques dans ses abysses, a annoncé mardi le Ministère de la Culture.

«Il s'agira à la fois d'un complexe touristique et d'un centre de recherches archéologique, géologique et biologique, ce qui en fera un lieu unique au monde», a affirmé la ministre de la Culture, Wilma Alanoca, après en avoir dévoilé l'architecture, imaginée par l'agence de développement belge Enabel, partenaire du projet.

La région du lac Titicaca, qui s'étend sur 8.562 kilomètres carrés entre la Bolivie et le Pérou, a été le berceau de plusieurs cultures, qui y ont prospéré avant l'époque coloniale.

Les dernières découvertes, réalisées l'année passée, ont permis de retrouver près de 10 000 pièces archéologiques, tels que des artefacts fabriqués avec des os, de la céramique ou du métal, ainsi que des ossements humains et animaux et des ustensiles de cuisine, correspondant à l'époque des civilisations antiques prétiwanakota, tiwanakota et inca.

Des négociations sont en cours avec le Trésor général bolivien pour financer la construction du musée dont le coût «s'élève à 10 millions de dollars», a fait savoir Mme Alanoca, informant que l'UNESCO et la Belgique participeront à hauteur de deux millions de dollars.

Le musée sera construit près de la ville de San Pedro de Tiquina, située à un peu plus de 100 kilomètres de la capitale administrative du pays, La Paz.