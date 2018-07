La majorité des abonnés d'Hydro-Québec ont retrouvé le courant

La plupart des abonnés qui étaient privés de courant à la suite de l'orage de lundi soir avaient regagné l'électricité, mardi.

Un peu plus de 10 500 clients d’Hydro-Québec demeuraient privés d’électricité à 17 h mardi, largement en baisse après une pointe de 163 000 clients sans courant enregistrée lundi soir vers 20 h.

Les nombreuses pannes ont été causées par le passage d'une ligne d'orages violents qui ont généré des rafales atteignant parfois jusqu'à près de 140 km/h au nord du fleuve Saint-Laurent, lundi en fin d'après-midi. D'autres cellules orageuses se sont aussi formées au sud du fleuve lundi soir.

Lourdement touchée, la région de l'Outaouais comptait toujours 2849 clients dans le noir mardi après-midi, après une pointe à près de 50 000 ménages sans électricité. Le courant était aussi de retour presque partout dans les Laurentides (4294) et Lanaudière (917), deux régions durement affectées par le passage des orages lundi.

La Montérégie et la Capitale-Nationale n'avaient pas plus été épargnées, avec respectivement 21 183 et 31 180 demeures plongées dans le noir lundi au plus fort du passage des orages, mais la quasi-totalité des clients de ces régions avaient été rebranchée mardi.

Quelques milliers de pannes avaient aussi été répertoriées en Mauricie, dans le Centre-du-Québec, dans la Chaudière-Appalaches, en Estrie et au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

«Deux lignes orageuses violentes ont traversé le Québec hier soir causant beaucoup de pannes et de dégâts importants. Ces pannes sont causées par la végétation qui entre en contact avec les fils électriques», a expliqué Hydro-Québec mardi.

La Société d'État a déployé 250 équipes, mardi, pour réparer les dégâts. «Une bonne partie des clients qui sont privés d’électricité à ce moment-ci retrouveront le service d’ici la fin de la journée. Certains cas nécessitant d’importants travaux ne pourront être rétablis avant la fin de la journée de mercredi», a assuré Hydro-Québec, en remerciant ses clients pour leur patience «en ce temps de canicule».