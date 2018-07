La moitié moins de motos sportives en 10 ans

Le nombre de motos «à risque élevé d’accident» inscrit au Québec a diminué de 52 % en 10 ans, soit depuis que la SAAQ a fait exploser le coût d’immatriculation de ces engins.

En 2007, la SAAQ a pris la décision de hausser substantiellement le coût d’immatriculation des motos conçues pour la performance.

Ainsi, il en coûte 1350 $ annuellement pour avoir le droit de rouler avec une moto sportive sur les routes québécoises, alors qu’une moto de 400 cm3 en coûte 425 $.

À l’époque, la SAAQ avait comme objectif de tarifer en fonction du risque.

«Les actuaires ont évalué que ces motos-là étaient surreprésentées dans les accidents par rapport à l’ensemble des motos», explique Gaétan Bergeron, directeur de la sécurité des véhicules à la SAAQ.

Dix ans après l’instauration de cette directive, il semble que le tarif a eu l’effet escompté sur le nombre de motos à risque présentes sur les routes.

«Ç’a un effet important sur les ventes. Les ventes de ces motos-là ont chuté complètement», assure Robert Bégin, président de SM Sports.

Ainsi, de 13 230 motos sportives en 2007, ce nombre est passé à 6361 en 2017, une diminution de 52 %. Or, les intervenants du milieu de la moto se questionnent sur l’impact réel de cette mesure sur la sécurité.

«Beaucoup d’ignorance»

«L’ironie de l’affaire, c’est qu’il y a des motos qui sont non catégorisées comme étant à risque, mais qui sont aussi rapides et puissantes que les autres», estime Bertrand Gahel, auteur du Guide de la moto. «Il y a beaucoup d’ignorance là-dedans.»

Le directeur général de la Fédération motocycliste du Québec, Jean-Pierre Fréchette, doute aussi beaucoup de la mesure pour rendre le sport plus sécuritaire. «C’était un effort politique pour essayer de diminuer ce nombre de motos là sur la route.»

Retraités plus à risque

Le président de la fédération s’inquiète ainsi beaucoup plus des retraités nouvellement propriétaires de moto qui bénéficient d’une clause de droits acquis pour enfourcher leurs deux roues sans cours au préalable.

«C’est beaucoup plus préoccupant [...] Ils n’ont pas de pratique et s’imaginent qu’ils sont de bons motards», indique M. Fréchette.

«Statistiquement, c’est eux qui ont enregistré le plus haut taux de mortalité l’année dernière», ajoute-t-il.

L’auteur du Guide de la moto fait quant à lui une corrélation bien simple entre le nombre de motocyclistes décédés et les conditions météorologiques.

«S’il fait beau, il va avoir plus de motos sur les routes et donc plus d’accidents», explique M. Gahel.

Nombre de motos à risque élevé d’accident immatriculées par la SAAQ

2007: 13 230

2008: 10 693

2009: 7859

2010: 5907

2011: 5559

2012: 6841

2013: 7220

2014: 7100

2015: 7038

2016: 6529

2017: 6361

Décès de motocyclistes au Québec

2007: 58

2008: 51

2009: 42

2010: 39

2011: 39

2012: 45

2013: 46

2014: 40

2015: 51

2016: 54

2017: 49

Source: SAAQ