La situation rentre progressivement dans l’ordre

Plus de 44 900 abonnés d’Hydro-Québec demeuraient privés d’électricité, à 4h mardi matin, largement en baisse après une pointe de 120 000 clients sans courant enregistrée lundi soir vers 22h.

Les nombreuses pannes ont été causées par le passage d'une ligne d'orages violents qui ont généré des rafales atteignant parfois jusqu'à près de 140 km/h au nord du fleuve Saint-Laurent, lundi en fin d'après-midi. D'autres cellules orageuses se sont aussi formées au sud du fleuve lundi soir.

Lourdement touchée, la région de l'Outaouais comptait toujours 9102 clients dans le noir mardi matin, après une pointe à près de 50 000. Également, les régions des Laurentides (9850) et Lanaudière (15 982) ont subi de plein fouet les affres de la nature en après-midi, selon les données d'Hydro-Québec datées de 4h.

Du côté de la Capitale-Nationale, 4766 foyers étaient toujours sans courant à 4h. La Montérégie n'a pas plus été épargnée, avec 21 183 demeures plongées dans le noir lundi à 20 h, leur nombre a rapidement fondu à seulement 308 clients en fin de nuit.

Quelques milliers de pannes ont aussi été répertoriées en Mauricie, dans le Centre-du-Québec, dans la Chaudière-Appalaches, en Estrie et au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

«Des orages violents ont causé des dommages au réseau de distribution dans certaines régions du Québec, notamment en Outaouais et dans les Laurentides. Hydro-Québec a mobilisé des équipes supplémentaires et veille à rétablir le service le plus rapidement possible», a indiqué Hydro-Québec via son compte Twitter.

Des équipes d’Hydro-Québec sont à pied d’œuvre pour rétablir le courant depuis lundi et ont poursuivi le travail au cours de la nuit.