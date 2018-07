Le ministre américain de l'Environnement pris à partie dans un restaurant

Le ministre américain chargé de l'Environnement, Scott Pruitt, a été pris à partie dans un restaurant de Washington par une femme qui lui a demandé de démissionner, devenant le dernier responsable en date du gouvernement Trump à être visé par ce type d'incident.

Cette Américaine se présentant sur sa page Facebook comme une enseignante a publié lundi une vidéo de son interaction avec le patron de l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA), précisant qu'il se trouvait «trois tables plus loin alors que je déjeunais avec mon enfant. Je devais dire quelque chose».

M. Pruitt, un défenseur des industries fossiles, est chargé d'une des missions prioritaires de la présidence Trump: démanteler le bilan environnemental de Barack Obama. Il a aussi été plusieurs fois critiqué pour des dépenses jugées excessives.

«Cet homme est en train de nuire, de manière directe et significative, à la santé et à l'avenir de mon enfant — et de tout enfant — avec ses décisions de revenir en arrière sur les réglementations environnementales au profit des grandes corporations, tout en utilisant l'argent du contribuable pour financer un train de vie de luxe», a écrit Kristin Mink sur Facebook.

Dans la vidéo — déjà consultée plus de 200 000 fois —, elle va voir M. Pruitt, son enfant au bras, et lui dit: «Je voulais juste vous exhorter à démissionner à cause de ce que vous êtes en train de faire à l'environnement et à notre pays».

«Nous méritons d'avoir quelqu'un à l'EPA qui protège vraiment notre environnement, quelqu'un qui croie au dérèglement climatique et le prenne au sérieux», a-t-elle calmement affirmé.

M. Pruitt n'a pas répondu à Mme Mink sur la vidéo. Le texte accompagnant les images affirme qu'il «a fui le restaurant» avant que Kristin Mink ne regagne son siège.

Le patron de l'EPA est le dernier responsable de l'administration Trump à faire face à une telle situation, dans un contexte particulièrement polarisé par la politique migratoire de «tolérance zéro» de Donald Trump.

Un restaurant en Virginie a ainsi récemment demandé à la porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Sanders, de partir, et un conseiller de Donald Trump, Stephen Miller, a été qualifié de «fasciste» dans un autre établissement.

La ministre américaine de la Sécurité intérieure, Kirstjen Nielsen, a elle été prise à partie par un groupe d'activistes dans un restaurant mexicain de Washington.