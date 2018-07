Le musicien Richard Swift est décédé

L'auteur-compositeur-interprète, multi-instrumentiste et producteur Richard Swift, s’est éteint à l’âge de 41 ans à Tacoma, dans l'État de Washington.

Son décès a été confirmé sur sa page Facebook officielle, mardi.

«Aujourd’hui, le monde a perdu l’un des musiciens les plus talentueux que je connaisse», a aussi écrit son ami Dan Auerbach, avec qui le défunt partageait la scène dans ses groupes The Black Keys et The Arcs.

En plus d’être membre du groupe The Shins jusqu’en 2016, The Arcs et The Black Keys (où il avait officié comme bassiste en tournée), Richard Swift a aussi fondé le studio National Freedom en Oregon et évoluait aussi avec son projet solo.

L’annonce du décès de Richard Swift émeut des musiciens de partout dans le monde. Ici au Québec, Hubert Lenoir, qui a «travaillé étroitement en studio avec lui» pour un album de son groupe The Seasons pleure la perte «d’un des artistes (les) plus exceptionnels (qu’il ait) connu».

«Il était drôle, intelligent, gentil, discipliné, mais chaotique à la fois. C'était l'un des meilleurs réalisateurs au monde, et un auteur-compositeur révolutionnaire. Le fait que je ne puisse plus jamais le revoir ni refaire de la musique à ses côtés me rend complètement fucked up. Toutes mes pensées vont à sa femme et ses trois filles. I love you Richard, see you up there xxx», a-t-il publié sur son compte Facebook.

Le mois dernier, une campagne de financement a été mise en branle, afin de couvrir les frais médicaux qu'engendraient les soins que recevait le musicien, hospitalisé dans un grave état de santé qui n’a pas été précisé.