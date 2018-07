Les chauffeurs de taxi devraient recevoir leur compensation avant les élections

Les chauffeurs de taxis devraient recevoir avant les prochaines élections les chèques liées à la compensation de 250 millions $ promise pour compenser la perte de valeur de leurs permis.

Une vingtaine de chauffeurs de taxi ont manifesté bruyamment près du siège social de la Société de l’assurance automobile du Québec, mardi après-midi, alors que le ministre des Transports y tenait une conférence de presse.

Le groupe dénonçait le silence du gouvernement Couillard, qui s’était engagé à dévoiler les modalités de versement des compensations de 250 millions $ en juin. Les chauffeurs de taxi militaient aussi pour connaître la date à laquelle les compensations seront reçues par les détenteurs de permis, sans quoi d’autres moyens de pression pourraient survenir.

À l’issue de sa rencontre avec les médias, le ministre André Fortin a discuté durant quelques minutes avec le porte-parole du Regroupement des intermédiaires de taxi de Québec (RITQ), Abdallah Homsy. Ce dernier affirme que le ministre Fortin lui a alors assuré que les chèques seraient livrés entre août et septembre et qu’une annonce publique concernant la compensation serait faite «le plus rapidement possible», en collaboration avec le ministre des Finances.

M. Homsy refuse toutefois de s’emballer. Il affirme qu’il n’y croira réellement que lorsque l’annonce publique sera faite et que le chèque sera encaissé, a-t-il dit.

Rappelons que ce dédommagement fait suite aux pertes subies par l’industrie du taxi depuis cinq ans, dans la foulée de l’arrivée d’Uber au Québec. La compensation oscille autour de 30 000$ par permis, selon M. Homsy.