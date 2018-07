Sécurité de la vieillesse: plus d’argent aux retraités

Les aînés bénéficieront d’une augmentation de leur pension de la Sécurité de la vieillesse (SV), a annoncé mardi le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jean-Yves Duclos.

Les changements opérés au régime de retraite sont effectifs depuis le 1er juillet. Selon les informations fournies par Emploi et Développement social Canada par voie de communiqué, «cette augmentation signifie qu’un aîné seul qui reçoit la pension de la SV et le Supplément de revenu garanti (SRG) et qui n’a pas d’autres revenus peut recevoir 1728,84 $ de plus qu'en novembre 2015».

Cette mesure s’inscrit dans l'engagement du gouvernement Trudeau à assurer un plus grand soutien aux aînés canadiens. Ottawa avait d’ailleurs rétabli l’âge de la retraite à 65 ans au printemps 2016.

«En ramenant l’âge de l’admissibilité à des prestations de la SV et du SRG de 67 à 65 ans, nous avons pris une mesure importante pour nous assurer que les aînés vulnérables ne risquent pas davantage de vivre dans la pauvreté. Ce changement permet de s’assurer que le soutien offert aux Canadiens par la SV ne sera pas réduit», a indiqué le ministère par communiqué.