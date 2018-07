Une fillette meurt après l’explosion d’un jeu gonflable

Une fillette de trois ans est décédée lors de l’explosion d’un jeu gonflable, à Norfolk, en Grande-Bretagne, dimanche dernier.

La petite Ava-May Littleboy sautait dans un «château» gonflable avec un trampoline intégré lorsque l’accident est survenu. Le trampoline en question a explosé, propulsant l’enfant plus de 30 pieds dans les airs. La petite a ensuite atterri dans le sable.

Les services d’urgence ont tout fait pour réanimer Ava-May, mais cette dernière a succombé à ses blessures une fois à l’hôpital.

Une enquête a été ouverte par les autorités pour mieux comprendre les circonstances entourant l’accident.

Des témoins ont entendu un son puissant avant de voir Ava-May projetée dans les airs.

Le propriétaire de «Bounce About», l’entreprise fournissant les jeux gonflables, a déclaré que l’équipement avait explosé «à cause de la chaleur» et a offert ses condoléances à la famille de la fillette.

D’après le Système canadien hospitalier d'information et de recherche en prévention des traumatismes (SCHIRPT), il y a eu six fois plus d’accidents reliés aux jeux gonflables dans les vingt dernières années.