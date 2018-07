Une opération de sauvetage complexe

Les enfants coincés dans une grotte en Thaïlande ont beau avoir été retrouvés, ils ne sont pas encore tirés d'affaire alors que les autorités cherchent un moyen de les faire sortir du tunnel inondé.

Parmi les mesures étudiées par l'armée thaïlandaise et les sauveteurs internationaux figurent l'option d'apprendre à plonger aux 12 enfants, de 11 à 16 ans, et à leur entraîneur de football de 25 ans.

«Apprendre à de jeunes enfants de 12, 13 ans à plonger n'est pas impossible. C'est tout un défi. En même temps, on peut compter sur leur volonté de vouloir sortir de là», a analysé la plongeuse professionnelle Nathalie Lasselin, en entrevue sur le plateau de LCN mardi.

Cela dit, les plongeurs qui ont été les premiers à rejoindre les enfants, deux Britanniques du British Cave Rescue Council spécialisés en plongée spéléologique, ont eux-mêmes eu du mal à atteindre les enfants, passant trois heures à progresser dans la grotte.

Une distance de 3,1 kilomètres sépare l'entrée des enfants. «C'est énorme, même pour un plongeur-spéléo, mais, au moins, il y a des chambres où ils peuvent se reposer», a expliqué Mme Lasselin.

Selon elle, il serait possible de recourir à des masques de plongée couvrant entièrement le visage pour aider les enfants. «En ayant un scaphandre sur la tête, il y a beaucoup moins de difficulté de respirer. Après, ils vont devoir équilibrer les oreilles, apprendre tout ça. En quelques jours, on pourrait leur apprendre et les faire sortir», estime l'experte en plongée.

En attendant de prendre une décision, les autorités continuent de pomper l'eau hors de la caverne. Il sera toutefois impossible de la vider entièrement, l'eau s'infiltrant continuellement par les parois poreuses.

Des vivres et médicaments sont aussi acheminés à l'équipe de soccer, question de permettre aux jeunes de reprendre des forces, après 10 jours passés sous terre sans vivres, dans l'obscurité.