Visite en Lettonie de Justin Trudeau avant le sommet de l'OTAN

Justin Trudeau va se rendre en Lettonie les 9 et 10 juillet avant de participer au sommet de l'OTAN, les 11 et 12 juillet à Bruxelles, a annoncé mardi son bureau.

Outre ses entretiens à Riga, la capitale lettone, avec le premier ministre Maris Kucinskis et le président Raimonds Vejonis, M. Trudeau visitera le groupement tactique multinational de présence avancée renforcée de l'OTAN en Lettonie, qui est dirigé par le Canada.

Le groupement tactique «joue un rôle clé dans les efforts que déploie le Canada, de concert avec des alliés et des pays partenaires, pour maintenir la stabilité et la sécurité en Europe centrale et en Europe de l'Est», précise le communiqué.

Le Canada dirige le groupement tactique multinational letton de la présence avancée renforcée de l'OTAN et a déployé quelque 450 militaires dans le cadre de cette opération baptisée Reassurance.

Il s'agit de la plus importante présence militaire soutenue du Canada en Europe en plus de dix ans.

Ce sera la première visite bilatérale d'un chef du gouvernement canadien en Lettonie, a précisé le bureau du premier ministre.