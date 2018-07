«C’est honteux pour le Québec» -Régine Laurent

Le double standard qui prévaut dans plusieurs hôpitaux et centres d’hébergement et de soins de longue durée de la province où les bureaux et les directions sont climatisés et les étages sans le moindre air conditionné est inacceptable, soutient Régine Laurent.

«J’espère que (les images) ne sont pas diffusées partout dans le monde, car c’est une honte pour le Québec», appuie la commentatrice politique et infirmière à la retraite.

Tout comme Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades, Régine Laurent a constaté la situation de ses propres yeux. «J’ai vu ça dans plusieurs CHSLD dans différentes régions du Québec. Les bureaux sont climatisés et tu arrives sur les étages et c’est un four.»

Questionné quant à la chaleur suffocante qu’ont à subir les malades dans les CHSLD et les hôpitaux, le ministre de la Santé Gaétan Barrette avance le fait que les bâtiments sont vétustes et qu’il faudrait investir beaucoup d’argent.

«Le gouvernement nous fait l’historique de l’hôpital Sacré-Cœur, ce n’est pas apparu depuis hier. Les besoins sont là comme dans d’autres hôpitaux et établissements y compris les CHSLD», déplore Régine Laurent.

