«Cheeese!»: une comédie estivale efficace et bien livrée

Avec la présence de bonnes lignes, de bons flashs, de rebondissements, de quiproquos et quatre comédiens qui excellent, «Cheeese!» possède tous les ingrédients que l’on souhaite retrouver dans une comédie estivale.

Une recette qui peut sembler toute simple à la base, mais qui n’est pas toujours bien maîtrisée. Tous les auteurs et les comédiens le disent; la mécanique d’une comédie est souvent beaucoup plus complexe que pour une dramatique. Il doit y avoir du rythme et tout doit être rodé au quart de tour.

À l’affiche jusqu’au 2 septembre au Nouveau théâtre de l’Île d’Orléans, «Cheeese!», écrite par Claude Montminy, raconte l’histoire de Luc, un photographe de mariage, qui essaie de se remettre d’une douloureuse rupture avec un mannequin.

Un bon matin, au terme d’une soirée bien arrosée, Luc constate qu’une vieille amie du secondaire a passé la nuit dans son loft. La jeune femme, biologiste marine en Gaspésie, vient d’obtenir un contrat à l’extérieur et elle est à la recherche d’un appartement. Luc lui proposera une cohabitation.

Annie éprouvera des sentiments pour Luc, mais la présence d’un voisin et d’un ancien mannequin particulièrement envahissants va compliquer les choses.

«Cheeese!» aborde les difficultés de passer à autre chose et de tourner la page à la suite d’une rupture.

Références amusantes

Comédie écrite il y a huit ans et retravaillée après avoir été présentée à L’Isle-aux-Coudres, «Cheeese!» fait beaucoup penser au style d’humour que l’on retrouvait dans la série américaine «Seinfeld».

Il est impossible de ne pas voir une référence au personnage de Kramer lorsque le voisin Olivier, superbement interprété par Israël Gamache, débarque à tout bout de champ, sans frapper, dans l’appartement de Luc et qu’il se met à boire du jus d’orange à même la pinte.

Le quatuor de comédiens, constitué de Nicolas Drolet, Chantal Dupuis, Israël Gamache et Mary-Lee Picknell, excelle. En plus d’être crédibles dans la peau de leurs personnages, ils ont un plaisir évident sur les planches.

«Cheeese!» est un très bon divertissement. C’est léger, rythmé, on retrouve de bonnes lignes, de bons gags, une situation qui évolue et quelques références fort amusantes, dont une, absolument hilarante, à l’univers «Star Wars». Une belle réussite.