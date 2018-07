Deux acteurs enlevés et retenus captifs pendant 30 heures

Deux acteurs américains ont été enlevés et retenus captifs pendant une trentaine d'heures. Trois personnes viennent d'être accusées en lien avec l'événement.

Daisy McCrackin et Joseph Capone ont été enlevés dans une maison le 3 mai dernier. Joseph a été battu et laissé nu dans un bain pendant ces 30 heures.

Les suspects ont exigé que Daisy fasse des retraits dans plusieurs guichets et lui ont demandé de signer un chèque de 10 000$.

Le lendemain, ils l'ont ramené chez elle où elle a réussi à s'échapper et a éventuellement été en mesure de contacter le 911.

Amber Neal, Keith Andre Stewart et Johntae Jones font face à plus d'une douzaine d'accusations dont enlèvement, agression et vol.

Une vidéo montrant les policiers arrêter deux des suspects à la pointe de leur arme dans les rues de Los Angeles est devenue virale.

Daisy a travaillé dans des films comme «Halloween résurrection» et «3000 Milles de Graceland».