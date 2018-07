Jane Birkin à cœur ouvert

Jane Birkin revient de loin. Anéantie par la mort tragique de sa fille Kate Barry, elle a passé les cinq dernières années dans la noirceur totale. «Je n’avais aucune raison de vivre», confie l’éternelle muse de Serge Gainsbourg.

Au téléphone depuis Paris, Jane Birkin s’exprime lentement, mais clairement. À l’aube de son retour chez nous pour un concert au Festival d’été de Québec, ce samedi, la plus française des artistes «british», maintenant âgée de 71 ans, assure qu’elle a pris du mieux.

«J’ai vendu ma maison à Paris. J’ai vendu ma maison en Bretagne. Je veux tout changer. Depuis deux semaines, vraiment, je me sens légère. Oui, je me sens légère. J’ai enfin fait ce qu’il fallait faire. Je suis soulagée.»

Un cauchemar

C’est la lumière au bout d’un long tunnel. Le 11 décembre 2013, sa fille Kate, née de son union avec John Barry, meurt quand elle fait une chute de quatre étages de son appartement parisien. Suicide ou accident? L’affaire n’a jamais été résolue par les autorités, même si ses sœurs Charlotte et Lou sont d’avis qu’elle s’est enlevé la vie.

Qu’importe, sa mère Jane est dévastée.

«Je n’avais plus aucune confiance en tant que mère, en tant que grand-mère. Je suis restée dans le noir, j’avais honte. Je pensais que je n’avais pas su comment faire. J’étais obsédée par mes craintes pour son fils. Elle me manque tellement. Au début, c’est une telle frayeur et un tel cauchemar.»

Sans dire le mot, on devine, à écouter Jane Birkin, qu’elle a souffert de dépression.

«Moi qui ai été optimiste toute ma vie, j’étais devenue une vieille pessimiste en tout. Je cherchais juste le moment où personne ne me voyait pour retourner au lit», raconte-t-elle.

Un poids pour sa fille

Au même moment, Charlotte Gainsbourg est partie pour les États-Unis. Il ne restait que la cadette, Lou Doillon, avec elle en Europe. «Je me suis sentie un poids pour elle. Elle a beaucoup pris sur ses épaules. J’ai essayé d’être joyeuse, mais c’était tellement visible que je ne vivais pas dans cette vie.»

Comble de malheur, Birkin a appris peu de temps après la mort de Kate qu’elle souffrait d’une leucémie. Dont elle s’est remise, non sans peine.

«Après la douleur de Kate, je ne sais pas à quel point ça ne m’arrangeait pas d’être malade, pour être honnête. Le fait de s’en sortir ou pas, ça m’a été égal pendant un moment», confie-t-elle.

Pour l’épauler, elle a pu compter sur ses amis: Gabrielle, sa meilleure copine, et Michel Fournier, son ami canadien. «Ils ont été là, non seulement pour la tragédie de Kate, mais aussi pour ma leucémie. J’ai tenu à cause de mes amis.»

Et samedi soir, elle pourra compter sur le soutien des milliers de fans qui rempliront le parc de la Francophonie pour entendre, en mode symphonique, les chansons que Serge Gainsbourg lui a écrites.

«Birkin/Gainsbourg-Le symphonique», au Festival d’été de Québec (FEQ), le 7 juillet, au parc de la Francophonie. La veille, elle se prêtera à un entretien devant public (laissez-passer du FEQ obligatoire), à midi, à la salle Dufferin du Hilton Québec.

«Serge m'a fait chanter mes fautes»

Serge Gainsbourg est mort depuis 27 ans. Mais ses chansons lui survivent, en grande partie grâce à Jane Birkin. Samedi soir, elle les fera revivre en équipe avec l’Orchestre symphonique de Québec. Place à «Birkin/Gainsbourg-Le symphonique».

«Cette tournée est tellement fabuleuse, s’enflamme-t-elle. Elle me permet de voyager dans le monde entier. Je dois tout ça aux FrancoFolies de Montréal.»

Pourquoi dites-vous cela à propos des Francos?

«C’est par l’entremise de Monique Giroux que j’ai été mise en contact avec les gens des FrancoFolies pour le concert symphonique (en 2016). C’est à cause de vous. J’étais venue avec Michel Piccoli et Hervé Pierre pour faire les mots de Serge sans musique. J’ai même été dans votre hôpital. J’ai d’ailleurs encore la carte, si ça m’arrive de nouveau. J’étais encore sacrément malade et je n’avais pas de voix. Je n’étais pas fière de mes deux performances. Cette fois-ci, c’est le même chef, et j’espère qu’il sera plus content de moi.»

Ça doit procurer un sentiment particulier de rechanter les chansons de votre ex-mari avec un orchestre symphonique?

«C’est très émotionnel. C’est comme voler. Quand j’entends les violons et tout l’orchestre sur des chansons comme Baby Alone in Babylone, ça donne des frissons parce que c’est si grandiose comme son. C’est tellement glorifié que ça donne envie de chialer.»

Peut-on dire que vous redécouvrez ces chansons à travers ce projet?

«Redécouvrir, non, parce que je les connais quand même depuis 25 ans. Les chansons choisies sont les plus mélancoliques. Ce sont celles que Serge a écrites après notre séparation. C’est un sentiment étrange de chanter ses peines à lui. Mais il y a aussi La Javanaise, La chanson de Prévert, des chansons plus vieilles pour ponctuer, pour que ça ne soit pas juste triste. Mais c’est vrai que mes préférées sont les tristes. Avec un orchestre philharmonique, elles sont portées aux nues.»

Quelles sont les émotions qui vous habitent quand vous chantez ces chansons tristes?

«Je pense que je les interprète très bien. C’est mon côté actrice. Je suis Serge, je joue Serge, je joue ces tristesses à lui. Il les a écrites pour que je les interprète, mais les sentiments sont les siens.»

Il y a donc encore une immense connexion entre vous...

«Ces chansons, elles font partie des plus belles choses qu’il a écrites. Et il me les a données. Il m’a fait chanter mes fautes. C’est un cas psychologique assez intéressant. Je chante quand même des mensonges par omission et ces mensonges étaient les miens. Je chante ça chaque soir. C’est dans Amours des feintes (elle fredonne Des faux-semblants, infante défunte, se pavanant, couleur absinthe, odeur du temps, jamais ne serai comme avant. C’est dans Lost Song (elle chante Dans la jongle de nos amours éperdues, notre émotion s’est perdue, tu jongles avec des mots inconnus de moi, je n’ai pas assez lu dans tes yeux, d’autres filles, je le savais, je me suis tu). C’est étrange tout de même de chanter ça. Et je l’ai fait devant lui, dans le studio. C’est moi qu’il voulait. Je le voyais pleurer. Tout ce que je pouvais faire, c’était de chanter aussi haut et aussi bien que je pouvais. Je le rendais fier. Et nous avons eu les disques d’or, les prix Charles Cros.»

Est-ce qu’il avait raison d’écrire ces mots?

«Pour lui, bien sûr. Après, j’aurais pu refuser de les chanter. Mais je voulais encore être son interprète et je voulais avoir encore des rapports professionnels et privés avec lui. Nous étions devenus des confidents.»

Depuis son décès, y a-t-il eu un moment où vous avez ressenti le besoin de vous détacher de Gainsbourg?

«Non, mais j’avais essayé d’écrire moi-même. J’ai fait un album qui s’appelait Enfants d’hiveret je pense qu’il y a peut-être deux ou trois chansons qui valaient le coup. Ça n’avait pas été un succès, mais j’aimerais remettre ça un jour.»