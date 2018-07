Justin Timberlake sort une chanson surprise

Justin Timberlake a décidé de célébrer le début de l'été à sa manière, en sortant une nouvelle chanson par surprise. Soulmate, une ballade chaleureuse sur fond de samba, semble taillée sur mesure pour les soirées estivales.

Ce nouveau morceau a été produit par Nineteen85, connu pour son travail avec Nicki Minaj et Drake. C'est cependant la première fois qu'il collabore avec Justin Timberlake, qui a produit une grande partie de son dernier album, Man of the Woods, avec Pharrell Williams.

Justin Timberlake vient de démarrer la partie européenne de sa tournée mondiale qui accompagne la sortie de son dernier album. Il est de passage à Paris, et doit s'envoler pour Glasgow, en Écosse, où il se produira les 5 et 7 juillet prochains.

Il ne repartira aux États-Unis qu'à partir de fin septembre, pour la troisième partie du Man of the Woods Tour, qui ne s'achèvera que le 29 janvier 2019, soit deux jours avant son 38e anniversaire.