Leur déménagement devient un véritable cauchemar

Des déménageurs malades à cause de la chaleur ou manquant carrément à l’appel lors du week-end du 1er juillet ont fait vivre un vrai cauchemar à des clients qui cherchent maintenant à être dédommagés.

Les septuagénaires Nicole Martel et Pierre Therrien font partie de ces clients insatisfaits qui explorent les recours possibles.

Le couple avait entrepris ses démarches en vue de son déménagement en février dernier. Selon le contrat écrit et signé avec la compagnie Transport spécialisé D.B. à Québec, les déménageurs devaient se présenter à 7 h le 30 juin.

Deux déménageurs se sont finalement présentés à 17 h 30, après de multiples appels du couple.

«Après qu’ils aient forcé après les électroménagers parce qu’ils n’avaient pas d’équipement, je ne les voyais plus revenir dans le condo. J’ai finalement vu le chauffeur qui vomissait sur le gazon. Il avait déménagé sans arrêt et n’avait même pas eu le temps de manger. On essayait de lui donner de l’eau et [il] la vomissait», raconte Mme Martel, encore sous le choc.

Presque le double

Comme les déménageurs étaient incapables de continuer leur travail, le conjoint de Nicole Martel, âgé de 70 ans, a été forcé de remonter ses électroménagers dans le condo. Le second déménageur est donc reparti avec son collègue malade.

Le couple a été forcé de trouver une autre compagnie le lendemain pour presque le double du prix. Il n’a jamais eu de retour de Transport spécialisé D.B. et n’a pas encore pu récupérer son dépôt. L’entreprise n’a pas rappelé «Le Journal de Montréal».

Comme ce couple de Québec, plusieurs autres locataires ont témoigné au «Journal de Montréal» de leur mécontentement au sujet des services rendus par des compagnies de déménagement durant la période la plus achalandée de l’année.

Malheureusement, il existe très peu de façons de se prémunir contre tous les problèmes qui pourraient survenir et les recours sont limités pour obtenir un dédommagement.

Jamais venu

Deux autres ménages ont également raconté au «Journal de Montréal» que leurs déménageurs ne se sont jamais présentés le jour prévu.

Ils ont dû se débrouiller eux-mêmes, ou se tourner vers une autre entreprise à un tarif évidemment beaucoup plus élevé. L’une de ces clientes n’a toujours pas recouvré son dépôt de 230 $.

Le second client, Camilo Duque, a cependant retrouvé son argent après que sa femme eut menacé d’appeler la police. Lorsque joint par «Journal de Montréal», le propriétaire de cette compagnie, Transport Rive-Nord, a affirmé qu’il y avait erreur sur l’entreprise, avant de raccrocher.

Quoi faire pour éviter les problèmes

1. Avant le déménagement

Conclure une entente écrite avec le déménageur indiquant:

Le lieu de départ

Le lieu d’arrivée

La date et l’heure du déménagement

Le prix convenu ou, si c’est un prix à l’heure, le tarif horaire, qui devrait aussi indiquer le nombre de déménageurs et la taille de camion

Le mode de paiement: il est interdit pour un commerçant de percevoir un dépôt, à moins que ce soit fait par carte de crédit (ce qui permet une rétrofacturation) lors d’un contrat conclu à distance (par téléphone ou internet). Pas de chèque, d’argent comptant ou de transfert bancaire

Prendre en photo les biens précieux ou fragiles. S’ils sont abîmés ou disparaissent, on aura des preuves

Ne pas attendre à la dernière minute pour faire ses boîtes

Transporter soi-même certains objets s’ils sont de grande valeur ou fragiles

2. Lors du déménagement

Prévoir la présence d’une personne aux lieux de départ et d’arrivée

Ne soyez pas seul. La présence d’un témoin peut être utile

3. Si le déménageur...

Arrive en retard

Égare vos biens ou les endommage

Menace de garder les biens à moins qu’on le paie davantage

Trouve un prétexte pour augmenter le prix du déménagement

Il vaut mieux discuter avec lui pour trouver une entente. Sinon, il faut tout de même régler la facture et avertir le déménageur que vous n’en resterez pas là. Il sera possible de tenter d’obtenir une compensation auprès de l’entreprise, notamment devant la Cour des petites créances. L’Office de la protection du consommateur reçoit aussi les plaintes et peut guider les consommateurs vers les recours appropriés.