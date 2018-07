L’ex-propriétaire de Chalets Prestige reconnu coupable

L’ex-propriétaire de Chalets Prestige, Sylvain Berthelet, a été reconnu coupable de la majorité des chefs d'accusation qui pesaient contre lui.

Le premier bloc d'accusations concernait son ex-conjointe, Julie Parenteau, qui a aussi été son employée. Le juge l’a trouvé coupable de séquestration, de voies de fait, de menaces et d'agression sexuelle. Le juge a dit à plusieurs reprises que le témoignage de l'accusé était non crédible et que sa version était invraisemblable.

Sylvain Berthelet a aussi été reconnu coupable d'avoir mis le feu à des chalets et d'avoir tenté de mettre le feu à un condo.

La victime, Julie Parenteau, était très satisfaite de cette décision du juge.

«Je suis fébrile, a-t-elle déclaré à sa sortie de la salle de cour. Je suis contente que la justice ait été là pour moi.»

Un sentiment que partage la procureure de la Couronne au dossier.

«On est très satisfaits du jugement, exprime Me Caroline Buist. Le juge a été sans équivoque. Il n'a pas cru la défense, la version de l'accusé. Les témoins également par la défense. Et il a considéré que la preuve présentée était hors de tout doute raisonnable. À la base de cette preuve-là, il y avait le témoignage de la victime, qui était corroborée par plusieurs éléments par d'autres témoins. Et des éléments matériels, également, qui ont été amassés au cours de l'enquête par les policiers.»

Sylvain Berthelet sera de retour en cour au mois d’août pour les représentations sur sentence. Entre-temps, la Couronne songe à demander à ce qu'il soit reconnu délinquant criminel à contrôler.