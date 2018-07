Montréal renouvelle son aide de 50 000 $ à Médecins du Monde

Un soutien financier de 50 000 $ a été renouvelé mercredi par le comité exécutif de la Ville de Montréal pour permettre à Médecins du Monde de maintenir un poste d’intervenante sociale à sa clinique pour migrants.

L’intervenante sociale informe et oriente les migrants ayant un statut précaire et qui n’ont pas de couverture médicale. Jusqu’à 250 personnes sont ainsi épaulées chaque année par l’organisation.

«Médecins du Monde dirige la seule clinique médicale du territoire montréalais qui accueille les personnes migrantes à statut précaire, en plus de leur offrir un service d’accompagnement. Leur contribution essentielle s’inscrit dans la vision de Montréal, comme ville ouverte, inclusive et solidaire», a dit Magda Popeanu, responsable de l’habitation, de la gestion et planification immobilière ainsi que de la diversité montréalaise au comité exécutif, par communiqué.