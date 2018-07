Nouvelle méthode immersive d'enseignement pour les préposés aux bénéficiaires

Pour tenter de pallier la pénurie de préposés aux bénéficiaires qui sévit au Bas-Saint-Laurent en attirant des étudiants dans la région, le CISSS et la Commission scolaire Monts-et-Marées ont créé une nouvelle méthode d'enseignement complètement immersive.

«Dès le premier jour, les étudiants vont être plongés dans la réalité des CHSLD», a expliqué le directeur du Centre de formation professionnelle de la Commission scolaire des Monts-et-Marées, Alexandre Marion.

Les étudiants vont étudier directement dans les locaux des CHSLD de Matane et de Lac-au-Saumon.

«Le matin, ils vont apprendre la matière, et l'après-midi, ils vont pouvoir la mettre en pratique», a expliqué l'enseignante en formation professionnelle Gervaise Lagacé.

À Matane et dans La Matapédia, les demandes d'admission au programme de formation des préposés aux bénéficiaires sont à la baisse.

Depuis deux ans, à Matane, on ne réussit pas à atteindre le nombre minimal d'étudiants requis pour lancer le programme. «Quand on a moins de 12 élèves, ça ne fonctionne pas, il n'y a pas assez de financement, on doit fermer la cohorte», a souligné le directeur du Centre de formation professionnelle de la Commission scolaire des Monts-et-Marées, Alexandre Marion.

Le programme débutera en août, dans les établissements de Matane et de Lac-au-Saumon. Pour le moment, 14 étudiants sont inscrits, ce qui est suffisant pour lancer le programme.