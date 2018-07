Rouler pour combattre le cancer

La canicule est présente, mais c’est surtout un fort vent de face qui a forcé Yvan Martineau, comme plusieurs autres cyclistes, à puiser dans ses ressources depuis le début du Tour CIBC Charles-Bruneau, qui se poursuit jusqu’à vendredi.

Habitué aux défis cyclistes, l’animateur et journaliste met rapidement les choses en perspective.

«À travers tout ça, il faut surtout rappeler que le cancer demeure la principale cause de décès par maladie chez les enfants, a-t-il indiqué, mercredi, lors d’une entrevue téléphonique. Quand tu descends une côte, il y a nos macarons avec les photos des enfants qui bougent et qui viennent rappeler sans cesse pourquoi on fait ça.»

En roulant, les cyclistes pensent aussi aux activités de financement qu’ils ont organisées tout au long de l’année pour les enfants atteints de cancer. À travers les efforts déployés sur le vélo, il y a une forme d’accomplissement et de récompense là-dedans.

«Notre grande récompense, ça va être quand on va dévoiler le montant du chèque à la fin du parcours», vient toutefois préciser Martineau.

Une grande cérémonie est ainsi prévue à Boucherville, vendredi, en fin d’après-midi.

Les cyclistes partis de Rivière-du-Loup mardi matin y seront, mais aussi ceux qui ont choisi de prendre part aux différents parcours en provenance de Québec, Sherbrooke, Gatineau, Mont-Tremblant et Bromont, entre autres.

En 2017, le Tour Charles-Bruneau avait amassé une impressionnante somme de 3,3 millions $.

Ce jeudi, les cyclistes du parcours de quatre jours partiront de Québec et se rendront jusqu’à Sorel-Tracy. À un certain moment, ils emprunteront tous ensemble le traversier à St-Ignace-de-Loyola et les macarons continueront alors de danser au gré du vent.

- Parmi ses investissements, la Fondation Charles-Bruneau s’est engagée, en mai 2017, à distribuer 22 millions $ au CHU Sainte-Justine, devenant ainsi le plus grand donateur de l’histoire de l’hôpital. Plus récemment, soit le mois dernier, un engagement de 4 millions $ a été assuré pour l’Hôpital de Montréal pour enfants.