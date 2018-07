Un ourson boit sa margarita et se la coule douce dans son jacuzzi!

Un résident de la Californie était aux premières loges pour observer un ourson se la couler douce dans son jacuzzi et même boire sa margarita, vendredi dernier.

Mark Hough profitait d’un après-midi sous le soleil quand un ours s’est invité dans sa cour pour boire sa margarita et nettoyer de sa langue la table extérieure.

Il en a ensuite profité pour se prélasser dans le jacuzzi et même s’amuser avec le thermomètre!

L’animal a finalement quitté les lieux, avant d’être aperçu plus tard par des voisins en train de dormir dans un arbre, à l’abri des chauds rayons du soleil californien.

Ce n’est pas la première fois que des résidents rencontrent des ours dans le voisinage. Un autre homme est tombé face à face avec un ourson qui zigzaguait dans les rues et qui a bien failli se faire frapper par une voiture.

Ce dernier a contacté les services d’urgence pour éviter qu’il arrive quoi que ce soit à l’animal.

Avec la chaleur intense qui a récemment frappé l’État américain, les résidents s’attendent à voir de plus en plus d’animaux se déplacer dans les rues et les cours arrière.