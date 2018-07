Vanessa Pilon pose nue avec sa bedaine

À quelques jours de donner naissance à son premier enfant, l’animatrice Vanessa Pilon a partagé une photo d’elle dans son plus simple appareil sur son compte Instagram.

«Trop chaud pour le peignage. Trop chaud pour l’habillage. #canicule #heatwave #38weekspregnant», a écrit Vanessa Pilon mercredi.

Dans la photo instantanée de type polaroid, on peut voir l’animatrice, enceinte de 38 semaines, se tenir le bedon d’une main et se cacher la poitrine avec l’autre, le tout dans un décor de nature.

Plusieurs internautes ont réagi rapidement à la publication de cette photo en la qualifiant de magnifique et de superbe.

Vanessa Pilon avait confirmé, quelques jours avant la Saint-Valentin, les rumeurs sur sa grossesse qui s’étaient ébruitées.

«On s’est aimé si fort qu’on a fait germer la vie! Depuis un peu plus de quatre mois, nous avons le cœur empli de joie et d’excitation. C’est la plus belle des nouvelles», avait-elle alors écrit.

L’amoureuse du coach de «La Voix» et «La Voix Junior» a ensuite révélé qu’elle attendait une petite fille.

«Ma fille, te savoir en train de croître en moi, de te préparer à intégrer notre monde, teinte cette Journée internationale des droits des femmes d’une joie inquiète. D’une fierté fébrile», avait-elle partagé à l’occasion de la Journée internationale des femmes.