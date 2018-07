«A.N.G.E.» de la Québécoise Anne Robillard à la télé

L’univers fantastique des 10 romans «A.N.G.E.» de la Québécoise Anne Robillard s’animera à la télé.

Une série, écrite par la prolifique romancière et Marc Lapointe, sera tournée en anglais au Québec, apprend-on dans un communiqué émis jeudi par la compagnie de production Hitchwood Films. Les textes des 10 premiers épisodes sont terminés.

L’acronyme A.N.G.E. a été créé pour l’Agence Nationale de Gestion de l’Étrange où des employés protègent secrètement la planète. Ils livrent une lutte sans merci à l’Antéchrist et à ses armées. Anges, démons, rois serpents, reptiliens samouraïs et humains sont impliqués dans ce combat.

Les trois premiers livres de l’aventure «A.N.G.E.» – «Antichristus», «Reptilis» et «Perfidia» – sont sortis en 2007. Au total, les 10 tomes se sont écoulés à plus de 500 000 exemplaires en combinant les ventes au Québec et en France. La traduction dans la langue de Shakespeare est en cours.

En plus de «A.N.G.E.», Anne Robillard a signé de nombreux romans, dont ceux racontant l’histoire des «Chevaliers d’Émeraude».