Des orages dans le nord du Québec

L'arrivée d'un front froid qui devrait marquer la fin d'une semaine de canicule au Québec a permis la création d'orages dans le nord du Québec.

Ces orages sont d'abord apparus dans les régions de l'Abitibi et du Témiscamingue, et se dirigeaient vers l'est. Certains devraient atteindre la région ceinturant le lac Saint-Jean vers 18h, a averti Environnement Canada.

«Les météorologues d'Environnement Canada surveillent une ligne d'orages violents pouvant produire des rafales très fortes, de la grêle pouvant atteindre la taille d'une pièce de cinq cents et de la pluie forte», a expliqué l'organisme fédéral.

Pour le moment, aucune veille d'orages violents n'est en vigueur pour les régions plus au sud de la province, incluant Montréal et Québec.

Selon Environnement Canada, le front froid qui a fait son arrivée en Abitibi devrait chasser la masse d'air chaud qui provoque la canicule qui l'on connait depuis vendredi dernier, mettant ainsi fin à cet épisode qui a fait jusqu'à 33 morts au Québec.