Ils se souviennent des victimes de Lac-Mégantic

À l'approche du cinquième anniversaire de la tragédie de Lac-Mégantic, TVA Nouvelles a rencontré des proches des victimes qui ont perdu la vie tôt le matin du 6 juillet 2013.

Violette Gendron-Savard

Violette Gendron-Savard aura 90 ans dans quelques jours. Son conjoint et elle se sont établis sur le boulevard Des Vétérans en 1971. Leur maison blanche a été épargnée par les explosions, c'est dans leur cour arrière que la propagation des flammes a été stoppée par les pompiers.

Contrairement à de nombreuses personnes qui ont perdu un proche, leur maison ou commerce, ils ont été épargnés. Cinq ans plus tard, Violette Gendron-Savard nous a accueillis chez elle.

Pascal Lafontaine

Copropriétaire de l'entreprise Excavation Lafontaine, Pascal a été lourdement affecté par la tragédie de juillet 2013.

Il a perdu sa conjointe Karine, son frère Gaétan et sa belle-soeur Joanie qui sont parmi les nombreuses victimes qui faisaient la fête au Musi-Café au moment du déraillement. Karine et lui avaient trois jeunes filles âgées de sept à treize ans au moment du drame.

Dans l'année qui a suivi, il lui a été difficile de remettre les pieds dans le centre-ville où son entreprise a participé aux travaux de décontamination et de démolition.

Cinq ans plus tard, il dit avoir retrouvé une certaine paix d'esprit et être plus serein.

Son bonheur, après celui d'être le père de trois beaux enfants avec plein de projets, c'est d'être aux commandes de sa machinerie et de travailler à rebâtir le nouveau centre-ville.

Paul Dostie

Enseignant de français à la retraite, Paul Dostie a enseigné à bon nombre des 47 victimes. L'homme de 70 ans a eu l'idée pour ce 5e anniversaire de la tragédie d'écrire un recueil.

Pour lui, c'était une forme de thérapie. Il s'agit de confidences imaginaires dans lesquelles chacune des victimes s'adresse à leur famille. Un message d'espoir pour les aider à cheminer dans leur deuil et la vie.

Maude Faucher

Matie-Noëlle Faucher faisait la fête avec des amis au Musi-Café quand le train affolé a fait irruption à pleine vitesse dans le centre-ville et déraillé.

Ces deux jeunes adolescents se sont retrouvés du coup, orphelins. Sa soeur aînée Maude a accepté de partager avec nous comment elle a vécu la perte de sa meilleure amie et confidente.

Frédérike Simard

Originaire de Lac-Mégantic, cette jeune femme de 25 ans est rentrée au bercail en 2015. Son beau-frère Stéphane et sa belle-soeur Karine sont décédés dans la nuit tragique du 6 juillet 2013.

Frédérike et son conjoint ont choisi de revenir à Lac-Mégantic pour se rapprocher de leur famille et leur apporter du réconfort.

Aujourd'hui, les deux se sont lancés en affaires. Elle a ouvert un salon de beauté sur la nouvelle rue Frontenac. Frédérike est témoin de la reconstruction du centre-ville et souhaite que d'autres jeunes adultes viennent s'y établir.