La 10e édition du Comiccon de Montréal est lancée

La dixième édition du Comiccon de Montréal, rendez-vous par excellence des amateurs de culture populaire, débute vendredi au Palais des congrès et les 60 000 visiteurs attendus ce weekend n’auront pas le temps de s’ennuyer.

5 invités à ne pas manquer

Chuck Norris

- En conférence : samedi à 16h au local 516C

- Autographes et séances photo : samedi et dimanche

- «Chuck Norris est déjà allé sur Mars, c'est pour cela qu'il n'y a pas de signes de vie là-bas», est l’un des milliers de faits ironiques sur cet expert des arts martiaux que l’on a pu voir dans les films «La fureur du dragon» et «Delta Force». Venez constater par vous-mêmes si l’homme est à la hauteur de la légende.

David Duchovny

- En conférence : samedi à 19h au local 516 avec ses costars de The X-Files

- Autographes et séances photo : samedi

- Les performances de Duchovny dans les rôles à succès de l’agent spécial du FBI Fox Mulder dans «The X-Files» et de l’écrivain séducteur Hank Moody dans «Californication» lui ont valu de remporter deux prix Golden Globe.

Jason Momoa

- Autographes et séances photo : samedi

- Cet acteur natif d’Hawaï multiplie les rôles dans des films d’action depuis qu’il a interprété pour la première fois Khal Drogo dans «Le trône de fer», en 2011. Il tient la vedette du film «Aquaman» de l’univers cinématographique DC, qui sortira en décembre.

Pamela Anderson

- En conférence : samedi à 17h15 au local 516C

- Autographes et séances photo : samedi et dimanche

- Alors que la canicule se poursuit à Montréal, une rencontre avec Pamela Anderson, connue entre autres pour son rôle de C.J. Parker dans la série «Alerte à Malibu», suffira à vous imaginer sur une plage de sable blanc.

Val Kilmer

- Autographes et séances photo : vendredi, samedi et dimanche

- Avis aux nostalgiques : Iceman de «Top Gun», Bruce Wayne de «Batman à jamais» et celui qui a portrait Jim Morrison dans le film «The Doors» sera sur place. «Top Gun : Maverick», qui sortira en 2019, marquera le retour attendu du duo Val Kilmer/Tom Cruise.

Des activités incontournables

- Concerts: L’orchestre à vents de musiques de film présentera un spectacle par jour lors du Comiccon. Vendredi à 20h30: «Star Wars» / samedi à 12h: L’univers des jeux vidéo / dimanche à 16h: «Harry Potter ».

- Cours de sabre laser: Des cours destinés aux enfants pour qu’ils apprennent à manier cet arme comme de vrais Jedis. Vendredi dès 14h.

- Défi de «missharvey»: Tentez de défier Stéphanie Harvey, alias « missharvey », cinq fois championne du monde au jeu vidéo de tir Counter-Strike, lors d’un un contre un. Vendredi, samedi et dimanche entre 15h et 16h.

- Concours Mascarade: Appréciez le talent des meilleurs costumadiers, ou « cosplayers », qui défileront pour présenter leurs créations vestimentaires. Samedi à 20h30.

- Conférence Victor Lessard: Les comédiens Patrice Robitaille et Julie Le Breton, vedettes de la série policière du Club Illico Victor Lessard, discuteront de la populaire émission et répondront aux questions du public. Samedi à 13h30.