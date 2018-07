La chaleur accable les patients en fin de vie

Déjà très affaiblis par la maladie, les 16 personnes qui sont en fin de vie à l’unité des soins palliatifs du Pavillon Rosemont ont extrêmement de difficulté à composer avec la canicule qui s’abat sur elles.

Sur l’heure du midi au moment où est passé TVA Nouvelles, le thermomètre affichait 32,6 degrés Celsius dans les corridors de l’établissement de santé montréalais. Les malades n’ont pas la climatisation.

«C’est un vieux bâtiment qui date de 1842, la capacité électrique n’est pas au rendez-vous. Il faut des investissements importants. On a fait des tests pour installer quelques climatiseurs, mais on ne pourrait pas en installer plusieurs», explique Claude Riendeau, directeur du programme soutien à l’autonomie des personnes âgées pour le Pavillon Rosemont.

TVA Nouvelles a rencontré quelques malades afin de savoir comment ils parvenaient à vivre avec la chaleur.

«C’est épouvantable», a dit un homme de sa faible voix à la caméra. «Je prends ma douche trois fois par jour pour me rafraîchir et j’en fais le moins possible. Je reste le plus possible assise», a déclaré une malade. «Ce matin, je prenais mon déjeuner et je me suis presque évanouie», a ajouté une autre patiente.

Jusqu'à maintenant, la canicule a fait 33 victimes au Québec.