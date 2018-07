La SPA de l’Estrie cherche des familles pour toujours

La Société protectrice des animaux déborde en Estrie à la suite notamment d’abandon de chats lors des déménagements du 1er juillet. Quelque 200 félins ont besoin d’une famille.

Le SPA située à Sherbrooke lance donc une campagne d’adoption afin que ces chats trouvent une famille pour la vie.

Jusqu’à samedi, les félins de six mois et plus seront à prix réduits soit 80 dollars.

La SPA espère donc qu’une soixantaine de craquants poilus trouveront preneur à l’adoption.

