La Ville de Québec va serrer la vis aux illégaux

La Ville de Québec espère encadrer le phénomène Airbnb et serrer la vis aux illégaux en forçant les propriétaires à obtenir un numéro d’enregistrement unique pour louer leur maison ou leur logement en ligne.

Le groupe de travail sur l’hébergement touristique a terminé son travail d’analyse et a dévoilé, jeudi, un rapport qui contient 11 recommandations, lesquelles ont toutes été accueillies à bras ouverts par le maire Régis Labeaume. Ce dernier s’est engagé à les «mettre en œuvre rapidement» et à déposer un plan d’action cet automne.

Le pivot de la future réglementation municipale concerne l’obligation d’obtenir un numéro d’enregistrement pour celui ou celle qui compte utiliser des plateformes comme Airbnb, HomeAway ou même Kijiji. Québec s’inspirera ainsi de l’expérience de Vancouver et entamera des négociations avec les géants du web pour qu’ils collaborent avec la Ville et obligent leurs clients à afficher leur numéro – preuve de leur légalité – dans leurs annonces.

Lors du processus de consultations dans la dernière année, un représentant d’Airbnb avait déjà offert sa collaboration à la Ville de Québec.

La Ville de Québec entend autoriser l’hébergement dit «collaboratif» sur tout son territoire pour les citoyens qui fourniront la preuve qu’il s’agit de leur «résidence principale». Ces derniers pourront s’enregistrer facilement en ligne «à un coût raisonnable», promet-on.

Les mêmes règles qu’un hôtel

En revanche, si l’hébergement offert n’est pas le lieu de résidence principal du locateur, la Ville considérera automatiquement qu’il fait de l’hébergement «commercial» et exigera qu’il se soumette aux mêmes obligations légales et fiscales qu’un hôtelier (attestation provinciale, permis municipal, taxes foncières commerciales, etc.).

Encore faut-il que le zonage municipal permette d’accueillir une nouvelle résidence de tourisme, ce qui est loin d’être acquis dans certains secteurs comme le Vieux-Québec, que la Ville tente de protéger.

«Québec est une ville exceptionnelle qui continuera à accueillir de nombreux visiteurs, mais cela ne doit pas se faire au détriment des citoyens qui y habitent toute l’année. Il est nécessaire de viser à maintenir un équilibre entre l’offre touristique et le logement à Québec», a déclaré le maire Régis Labeaume en conférence de presse.

Ceux qui ne respecteront pas le futur règlement s’exposeront à des amendes dont le montant n’a pas encore été déterminé par l’administration Labeaume. «On ne veut pas être coercitifs, on veut que les gens se responsabilisent», a insisté le maire.

Les hôteliers jubilent

«Ça risque de mettre fin à l’hébergement illégal dans le Vieux-Québec», s’est réjoui le président du conseil de quartier du Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline parlementaire, Alain Samson, qui reconnaît cependant que l’application du futur règlement demandera «beaucoup d’efforts».

Pour les hôteliers, l’objectif de l’équité sera atteint avec un tel règlement lorsqu’il sera adopté et appliqué. «On est très contents. Quand tout le monde va être sur le même pied, ça va être de la compétition loyale», a réagi Marjolaine de Sa, directrice générale de l’Association hôtelière de la région de Québec.

Ce n’est pas demain la veille, cependant, que le futur règlement municipal entrera en vigueur. La Ville de Québec devra obtenir «les pouvoirs habilitants» du gouvernement avec l’adoption d’une nouvelle pièce législative, a prévenu le maire, qui espère néanmoins aller de l’avant le plus vite possible.

La Ville devra également modifier le zonage de plusieurs secteurs afin de mettre en œuvre sa réglementation. En attendant, le moratoire sur les demandes de permis des nouvelles résidences de tourisme continuera de s’appliquer.